Φωτιά στη Σκύρο: Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένα – Βελτιωμένη η εικόνα, μάχη με διάσπαρτες εστίες

Περισσότερα από 3.600 στρέμματα έχει κάψει η μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα, παρουσιάζει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τις διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

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Σύμφωνα με τη δορυφορική καταγραφή του Copernicus, με ημερομηνία λήψης την Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 10:42, η συνολική έκταση εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ανέρχεται σε 3.636 στρέμματα.

Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στη Σκύρο

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο είναι αισθητά βελτιωμένη, καθώς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να συνεχιστεί η προσπάθεια για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς, προς τον Άγιο Φωκά. Αντίθετα, το ανατολικό τμήμα προς την περιοχή Πεύκο δεν φαίνεται πλέον να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Στις φλόγες πυκνό πευκοδάσος

Η πυρκαγιά έκαψε πυκνή πευκόφυτη έκταση, σημαντικό μέρος της οποίας είχε αναγεννηθεί έπειτα από προηγούμενη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο το 2008.

Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι τελευταίες ενεργές εστίες και να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα αναζωπύρωση.