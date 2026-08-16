DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένα – Βελτιωμένη η εικόνα, μάχη με διάσπαρτες εστίες

Στα 3.636 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που κατέγραψε ο Copernicus. Το βάρος των πυροσβεστικών δυνάμεων πέφτει στη νότια πλευρά προς τον Άγιο Φωκά.

Φωτιά στη Σκύρο: Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένα – Βελτιωμένη η εικόνα, μάχη με διάσπαρτες εστίες
Πυκνοί καπνοί από τη φωτιά που ξέσπασε στη Σκύρο.
DEBATER NEWSROOM

Περισσότερα από 3.600 στρέμματα έχει κάψει η μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα, παρουσιάζει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τις διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη δορυφορική καταγραφή του Copernicus, με ημερομηνία λήψης την Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 10:42, η συνολική έκταση εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς ανέρχεται σε 3.636 στρέμματα.

Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά στη Σκύρο

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο είναι αισθητά βελτιωμένη, καθώς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν έχει πλέον ενιαίο μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν κυρίως διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να συνεχιστεί η προσπάθεια για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη νότια πλευρά της πυρκαγιάς, προς τον Άγιο Φωκά. Αντίθετα, το ανατολικό τμήμα προς την περιοχή Πεύκο δεν φαίνεται πλέον να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Στις φλόγες πυκνό πευκοδάσος

Η πυρκαγιά έκαψε πυκνή πευκόφυτη έκταση, σημαντικό μέρος της οποίας είχε αναγεννηθεί έπειτα από προηγούμενη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σχεδόν στο ίδιο σημείο το 2008.

Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι τελευταίες ενεργές εστίες και να αποτραπεί οποιαδήποτε νέα αναζωπύρωση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σαλαμίνα: Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι – Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά, μάχη με διάσπαρτες εστίες
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηλικιωμένοι – Χωρίς ενιαίο μέτωπο η φωτιά, μάχη με διάσπαρτες εστίες

Οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους πριν φτάσουν οι πυροσβέστες, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Μάχη με διάσπαρτες εστίες στα Περιστέρια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στη Σαλαμίνα τη Δευτέρα ο Κ. Κατσαφάδος. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στα καμένα- Την Τετάρτη μεταβαίνει στη Χαλκιδική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σαλαμίνα τη Δευτέρα ο Κ. Κατσαφάδος. Ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στα καμένα- Την Τετάρτη μεταβαίνει στη Χαλκιδική

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα έχει σύσκεψη με την δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.