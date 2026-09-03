Φωτιά στη Φλώρινα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλώρινας, χθες 02 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 18:00.

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

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Ενισύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή, Φλώρινας και επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήμτα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν συνδρομή, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο δήμος Φλώρινας.

Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής, έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς #Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…— 112 Greece (@112Greece) September 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι: Σήμερα, στις 02:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κρυσταλλοπηγή, με κατεύθυνση προς Πρέσπες Χθες στις 21:15 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή.