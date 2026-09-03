Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φλώρινα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες

Φωτιά στη Φλώρινα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο, εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή
DEBATER NEWSROOM

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλώρινας, χθες 02 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 18:00.

Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν συνδρομή, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο δήμος Φλώρινας.

Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής, έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι: Σήμερα, στις 02:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κρυσταλλοπηγή, με κατεύθυνση προς Πρέσπες Χθες στις 21:15 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ