Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του Προαστιακού σιδηροδρόμου, στην Κόρινθο (στην κατεύθυνση από Κόρινθο προς Ζευγολατιό).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για παροχή βοηθείας στο περιστατικό, σήμερα, 03 Αυγούστου 2026 περίπου στις 06:15.

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Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών και στα δύο ρεύματα.

Ο άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 05:40, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο – Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Κορίνθου.

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Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51,, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.