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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Συνέτι Άνδρου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Επιχειρούν 8 πυροσβέστες

Φωτιά στο Συνέτι Άνδρου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι στη νήσο Άνδρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 7:30.

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Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

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