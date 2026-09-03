Φωτιά στο Συνέτι Άνδρου – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
Επιχειρούν 8 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτι στη νήσο Άνδρο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 03 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 7:30.
Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και Εθελοντές.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Συνέτι Άνδρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
πηγή στην Google
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