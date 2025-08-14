Φωτιά στη Χίο: Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Τη δική τους μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που συνεχίζει να καίει στο νησί της Χίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μήνυμα του 112 καλούνται οι κάτοικοι στην περιοχή Λεπτόποδα Χίου να απομακρυνθούν προς Κέραμο.

Παράλληλα, λίγο αργότερα υπήρξε νέο μήνυμα για την περιοχή Καμπιά στο νησί να απομακρυνθούν οι πολίτες προς τα Καρδάμυλα.

Χίος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής, χωρίς ρεύμα πολλά χωριά

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Χίου, ενισχυμένες από πυροσβεστικές ομάδες από την Μυτιλήνη και την Αθήνα, οι οποίες και παραμένουν στο νησί, εθελοντές, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού δίνουν από το έδαφος σκληρή μάχη να ελέγξουν την πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα και με σκοπό να ηλεκτροδοτήσουν όσο συντομότερα γίνεται τους «πληγωμένους» οικισμούς και το κεφαλοχώρι της Βολισσού, στη Χίο σήμερα επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών.

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.