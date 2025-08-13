Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Σπαρτούντα προς Καρδάμυλα

Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά

Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Σπαρτούντα προς Καρδάμυλα
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στις 14:05 το μεσημέρι της Τετάρτης στους κατοίκους της περιοχής Σπαρτούντα Χίου για απομάκρυνση προς Καρδάμυλα.

Νωρίτερα, στις 12:39, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Καμπιά, προς Καρδάμυλα.

