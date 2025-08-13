Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Σπαρτούντα προς Καρδάμυλα
Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά
Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στις 14:05 το μεσημέρι της Τετάρτης στους κατοίκους της περιοχής Σπαρτούντα Χίου για απομάκρυνση προς Καρδάμυλα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpoliceΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
Νωρίτερα, στις 12:39, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Καμπιά, προς Καρδάμυλα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπιά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
