Φωτιά στη Χίο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Καμπιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Χίο που μαίνεται από το μεσημέρι της Τρίτης.

Πριν από λίγη ώρα στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Καμπιά για απομάκρυνση προς Καρδάμυλα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καμπιά Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα.