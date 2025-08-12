Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού

Επί ποδός η Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:13

Νέο μήνυμα ήχησε στους πολίτες από το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Στάμνα στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα που ήχησε καλεί τους κατοίκους να αποχωρήσουν με προορισμό το Μεσολόγγι.

