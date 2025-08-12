Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού
Επί ποδός η Πυροσβεστική
Νέο μήνυμα ήχησε στους πολίτες από το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Στάμνα στην Αιτωλοακαρνανία.
Συγκεκριμένα, το μήνυμα που ήχησε καλεί τους κατοίκους να αποχωρήσουν με προορισμό το Μεσολόγγι.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Στάμνα #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
