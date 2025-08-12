Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού

Νέο μήνυμα ήχησε στους πολίτες από το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Στάμνα στην Αιτωλοακαρνανία.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα που ήχησε καλεί τους κατοίκους να αποχωρήσουν με προορισμό το Μεσολόγγι.