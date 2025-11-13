Αχαΐα: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη περιοχή Γλαύκος – Επιχειρούν 24 πυροσβέστες

Το βράδυ της Πέμπτης (13/11/2025) ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Γλαύκος Αχαΐας.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ έχει επιστρατευτεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την κατάσβεση.

Οι λεπτομέρειες για τα αίτια της πυρκαγιάς και τυχόν υλικές ζημιές δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

