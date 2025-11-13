Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Αχαΐα: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη περιοχή Γλαύκος – Επιχειρούν 24 πυροσβέστες

Στο σημείο βρίσκονται 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την κατάσβεση

DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:30

Το βράδυ της Πέμπτης (13/11/2025) ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Γλαύκος Αχαΐας.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ έχει επιστρατευτεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την κατάσβεση.

Οι λεπτομέρειες για τα αίτια της πυρκαγιάς και τυχόν υλικές ζημιές δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

