ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην Κέρκυρα – Σώοι οι 50 επιβαίνοντες (Βίντεο + Εικόνα)

Το όχημα μετέφερε τουρίστες προς παραλία για μπάνιο

DEBATER NEWSROOM

Πανικός επικράτησε σε δρόμο της Κέρκυρας το μεσημέρι του Σαββάτου (16/8) όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή Τρουμπέτα

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, όλοι οι επιβαίνοντες –περίπου 50 άτομα– κατάφεραν να αποβιβαστούν έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία τους.

Το όχημα μετέφερε τουρίστες προς παραλία για μπάνιο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο κατέφθασαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

