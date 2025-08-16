Φωτιά στα Καλάβρυτα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, απειλείται οικισμός – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λιβάρτζι των Καλαβρύτων στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιβαρτζίνό με την πυροσβεστική να καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να περιορίσει την επέλαση της φωτιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο αυξήθηκαν. Για κατάσβεση πλέον συνδράμουν 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στο Λιβάρτζι από το 112 για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Δείτε φωτογραφίες από το μέτωπο της φωτιάς: