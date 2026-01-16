Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης.στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης, στην Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν με έξι οχήματα, συνολικά είκοσι πυροσβέστες. Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από σιλό που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας.