Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης.στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το σημείο

Φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης.στη Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα, επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης, στην Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν με έξι οχήματα, συνολικά είκοσι πυροσβέστες. Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από σιλό που βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ξυλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ