Τραγωδία στα Τρίκαλα: Κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε μετά την απώλεια των προβάτων του από φωτιά

Η θανάτωση του κοπαδιού του λόγω της ευλογιάς των προβάτων πριν από δυο χρόνια, σε συνδυασμό με την καταστροφή της στάνης του πριν από λίγες ημέρες, από πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα να καούν 100 ζώα τα οποία είχε αγοράσει για να δημιουργήσει από την αρχή μια νέα κτηνοτροφική μονάδα, στάθηκαν οι αιτίες για έναν 60χρονο, να βάλει τέλος στην ζωή του. Η είδηση του θανάτου του, «σκόρπισε» την θλίψη μεταξύ των συναδέλφων του, ενώ «πάγωσε» την κοινωνία των Τρικάλων. Ο 60χρονος κτηνοτρόφος, άφησε πίσω του μετά τον θάνατο του, μια γυναίκα και τρία παιδιά.

Η αρχή της τραγωδίας

Ο 60χρονος κτηνοτρόφος ζούσε στο χωριό της Πηνειάδα με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ενώ εργαζόταν στην κτηνοτροφία για να συντηρεί την οικογένειά του. Όταν ξέσπασε η υπόθεση με την ευλογιά των προβάτων, διαπιστώθηκε πως το κοπάδι του είχε προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος αναγκάστηκε να θανατώσει 250 πρόβατα. Όπως αναφέρουν συνάδελφοι του, «η αποζημίωση που έλαβε δεν ήταν αρκετή για να φτιάξει ξανά ένα κοπάδι με τον ίδιο αριθμό προβάτων». Μετά από πολλές δυσκολίες, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κοπάδι 100 ζώων τα οποία συντηρούσε μέσα σε μονάδα στην Πηνειάδα.

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Το βράδυ της Παρασκευής (24/10), η στάνη του 60χρονου τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καούν και τα 100 πρόβατα του. Λίγες ώρες μετά ο 60χρονος μη αντέχοντας την νέα οικονομική καταστροφή που υπέστη έβαλε τέλος στην ζωή του. Η οικογένεια του προσπαθούσε επί ώρες να τον εντοπίσει καλώντας τον στο κινητό του τηλέφωνο. Παράλληλα ενημέρωσαν και την αστυνομίας των Τρικάλων για την εξαφάνιση του, καθώς δεν συνήθιζε να μην απαντά στις κλήσεις των μελών της οικογένειας του. Μετά από αναζητήσεις βρέθηκε απαγχονισμένος σε ένα μαντρί στην Φαρκαδόνα, στον δρόμο που συνδέει την Πηνειάδα με το Δαμάσι, κοντά στη γέφυρα του Πηνειού.