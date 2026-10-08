Έσβησε η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ρέντη – Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Κατεσβέθη η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Φλέμινγκ στου Ρέντη, σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους να βγαίνουν τρέχοντας από το κτήριο.

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Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι δυνάμεις κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια άνδρα με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και του χορήγησαν οξυγόνο για να τον βοηθήσουν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν ελαφρά τραυματία, με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ανάμεσα στους ενοίκους που απεγκλωβίστηκαν είναι οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένοι.

Αμέσως μετά την κατάσβεση της φωτιάς, το Ανακριτική της Πυροσβεστικές ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φωτιά ξέσπασε από φορτιστή και επεκτάθηκε σε στρώμα.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο DEBATER:

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«Μας χτύπησε η πυροσβεστική να κατεβούμε. Μόλις άνοιξα την πόρτα μου μπήκε πάρα πολύ καπνός μέσα στο σπίτι μου. Βάλαμε μία βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπο και κατεβήκαμε από το κλιμακοστάσιο. Η φωτιά ξέσπασε από ότι μας είπαν από φορτιστές που ήταν κοντά στο στρώμα. Ο ένας χρειάστηκε να πάρει οξυγόνο στο σημείο και τη γυναίκα την πήρε ασθενοφόρο»