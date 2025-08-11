Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.