Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη – Ήχησε το 112
Επιχειρούν 17 εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 5 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Από την Πολιτική Προστασία στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Καλλιτεχνούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
