Αττική: 5.608 παραβάσεις από οδηγούς φορτηγών το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί (Εικόνες & Βίντεο)

Στη διενέργεια 26.735 ελέγχων σε φορτηγά αυτοκίνητα προχώρησε το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής. Συνολικά, βεβαιώθηκαν 5.608 παραβάσεις και συνελήφθησαν 3 οδηγοί.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από το σύνολο των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (Α’ & Β’ Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, καθώς και λοιπά Τμήματα Τροχαίας) και από τις Ο.Ε.Π.Τ.Α., σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση επαγγελματικών οχημάτων και υψηλή συχνότητα παραβάσεων.

Συνολικά, κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο, ελέγχθηκαν -26.735- φορτηγά οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά -5.608- παραβάσεις, ως εξής:

5.247 για υπέρβαση ωραρίου εργασίας/ανάπαυσης,

137 για υπέρβαση ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

101 για πλημμελή έλεγχο ασφαλούς φόρτωσης,

64 για υπέρβαση του ορίου φόρτωσης (υπέρβαρα),

37 για φθαρμένα ή ακατάλληλα ελαστικά,

7 για επεμβάσεις σε συσκευές καταγραφής ταχύτητας (ταχογράφοι),

15 για παράνομες ενδομεταφορές (cabotage).

Επιπλέον συνελήφθησαν 3 οδηγοί φορτηγών και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Παρόμοιες ειδικές εξορμήσεις και στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους χρήστες του οδικού δικτύου.

