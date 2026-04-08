Αττική: Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης

Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Το προσδοκώμενο κέρδος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται σε 2.500.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες χθες (7 Απριλίου 2026), -3- ημεδαποί (59, 50 και 35 ετών), κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, αρχικά εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος σε περιοχή της Αθήνας, καθώς κατείχε -10- νάιλον συσκευασίες με πάνω από -10- κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Την εν λόγω ποσότητα είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 59χρονο, ο όποιος λειτουργούσε και για λογαριασμό του 50χρονου.

Μάλιστα, ο 35χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με όχημα που οδηγούσε, παραβιάζοντας πινακίδες σήμανσης, ερυθρούς σηματοδότες και θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλα οχήματα. Επιπλέον, πριν την ακινητοποίησή του, προσπάθησε να ματαιώσει τον έλεγχο, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

Ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου και του 50χρονου, ενώ από τις έρευνες σε διαμέρισμα, αποθήκη και εξωτερικούς χώρους διώροφης οικίας, βρέθηκαν πάνω από -26- κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από -351- κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

Συνολικά στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-26.010,5- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένη σε -24- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

-330.950- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, διαμοιρασμένη σε -298- νάιλον συσκευασίες,

-31.600- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με τη μορφή σοκολάτας, διαμοιρασμένη σε -315- νάιλον συσκευασίες,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

το χρηματικό ποσό των -31.620- ευρώ,

-4- πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας,

-4- πλαστές άδειες οδήγησης, με διαφορετικά ανά είδος αναγραφόμενα στοιχεία,

-2- μήτρες σφραγίδας δημόσιας υπηρεσίας,

-3- μήτρες σφραγίδας με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ,

-5- κινητά τηλέφωνα και

κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ τον οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- παρεμφερή και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.