Φωτιά σε αυτοκίνητο ενώ κινούνταν στην Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), ενώ κινούνταν στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο 120οχμλ, στο ρεύμα προς Τρίπολη.

Σύμφωνα με όσα γράφει το KorinthosTV.gr, δεν είναι γνωστό πως έγινε το ατύχημα, ωστόσο ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και έγκαιρα ακινητοποίησε το όχημα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κινητήρας έβγαζε καπνούς. Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους με πέντε άνδρες, οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά. Σημειώνεται ότι το όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος, για λίγη ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της Εθνικής Οδού διεξήχθη με χαμηλές ταχύτητες υπό την επίβλεψη της Τροχαίας.