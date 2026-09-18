Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε 70χρονο που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του – Βρέθηκαν καλάσνικοφ και ξιφολόγχες

Χειροπέδες σε έναν 70χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ στις 18 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο, που είχε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του, με την κατηγορία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι του 70χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων πιστόλι, περίστροφο, ξιφολόγχες μαχαίρια, υποπολυβόλα και φυσίγγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov

2 πολεμικά υποπολυβόλα

1 πιστόλι

1 περίστροφο

5 γεμιστήρες

214 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

5 ξιφολόγχες

6 μαχαίρια

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από τις Αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.