Ερυθρός Σταυρός: Εθελοντές Σαμαρείτες επανέφεραν δύο φορές στη ζωή άνδρα στην Ελασσόνα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των εθελοντών του Περιφερειακού Τμήματος Ελασσόνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ., όταν άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στην κεντρική πλατεία της Ελασσόνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που, σε κοντινό σημείο, οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. πραγματοποιούσαν δράση ενημέρωσης για τις Πρώτες Βοήθειες για σκύλους, στο πλαίσιο των Πανελλαδικών δράσεων του Ε.Ε.Σ. για την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου. Οι Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ανέλαβαν τη διαχείριση του περιστατικού, προχωρώντας σε Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επαναφέροντας τον άνδρα δύο φορές στη ζωη. Οι Εθελοντές συνέχισαν να παρέχουν Πρώτες Βοήθειες έως την άφιξη του ασθενοφόρου για την ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομειακή μονάδα.΄

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Αναλυτικά όσα ανέφερε η εθελόντρια του Ε.Ε.Σ.: «Σήμερα μαζί με τους συναδέλφους Εθελοντές έζησα μια από εκείνες τις στιγμές που ξέρεις πως δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Για πρώτη φορά, όλα όσα μάθαμε στα μαθήματα του Ερυθρού Σταυρού έγιναν πράξη. ΚΑΡΠΑ, αγωνία, φόβος, ελπίδα… και στο τέλος, ζωή. Δύο φορές. Δεν μπορώ να περιγράψω όλα όσα ένιωσα. Περηφάνια, ρίγος, χαρά, συγκίνηση, φόβο… και δάκρυα. Πολλά δάκρυα. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ένιωθα πως δίναμε βοήθεια σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Ένιωθα πως κρατούσαμε τη ζωή ενός δικού μας ανθρώπου στα χέρια μας. Και κάπου εκεί θυμήθηκα πως, πριν τέσσερα χρόνια, είχαμε ξαναβρεθεί δίπλα σε έναν άνθρωπο που χρειάστηκε τη βοήθειά μας. Τότε μας είχε αποκαλέσει «τους αγγέλους του». Ίσως τελικά αυτό να είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Να βρίσκεσαι εκεί, όταν κάποιος σε χρειάζεται περισσότερο. Να γίνεσαι, έστω για λίγα λεπτά, ένας μικρός άγγελος στη ζωή κάποιου. Σήμερα θα κρατήσω μέσα μου για πάντα αυτή τη στιγμή. Και είμαι περήφανη που είμαι εθελόντρια.»