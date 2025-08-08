Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά κοντά σε παλιά χωματερή στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα (βίντεο)

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες

Φωτιά κοντά σε παλιά χωματερή στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα (βίντεο)
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Ειδήσεις Μεγάρων
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:34

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παλιά χωματερή βόρεια από το Κουμίντρι στα Μέγαρα, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

