Φωτιά κοντά σε παλιά χωματερή στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παλιά χωματερή βόρεια από το Κουμίντρι στα Μέγαρα, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

