Φωτιά κοντά σε παλιά χωματερή στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα (βίντεο)
Επιχειρούν 52 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε κοντά στην παλιά χωματερή βόρεια από το Κουμίντρι στα Μέγαρα, το μεσημέρι της Παρασκευής.
Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 18 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μέγαρων. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
