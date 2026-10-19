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ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Μαζωνάκη: “Πάρε και την καρδιά μου” – Η συγκινητική ανάρτηση μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδελφού της

Η ανάρτηση ήρθε μία ημέρα μετά το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 40 ημερών

Μαρία Μαζωνάκη: “Πάρε και την καρδιά μου” – Η συγκινητική ανάρτηση μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδελφού της
NDP
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:20

Η Μαρία Μαζωνάκη επέλεξε να εκφράσει τη θλίψη της για την απώλεια του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, μετά την τέλεση του 40ήμερου μνημοσύνου του. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα μαύρο φόντο, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Πάρε και την καρδιά μου…», η οποία παραπέμπει σε στίχους από το τραγούδι «Πριν» της Ματούλας Ζαμάνη.

Η ανάρτηση ήρθε μία ημέρα μετά το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Νίκαια, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι γονείς του καλλιτέχνη, Κλειώ και Μανώλης Μαζωνάκης, καθώς και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω. Μετά το μνημόσυνο, ακολούθησε τρισάγιο στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τους οικείους του, με τη Μαρία να επιλέγει μέσα από τη λιτή αυτή δημοσίευση να μοιραστεί ένα ακόμη μήνυμα αγάπης και νοσταλγίας για τον αδελφό της.

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