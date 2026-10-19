Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη Μπέτυ Βαλάση

Το τελευταίο αντίο στην Ελληνίδα ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών είπαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής κηδείας της σήμερα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι του χώρου της πολιτικής και απλοί πολίτες σε κλίμα συγκίνησης αλλά και αξιοπρέπειας.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν εκεί για να της απευθύνουν το ύστατο «χαίρε» ήταν ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Νίκος Καραγιώργης, οι Άννα Φόνσου, Σεμίνα Διγενή, Σπύρος Μπιμπίλας, Θοδωρής Κατσαφάδος και ο αγαπημένος της γιος, Νικόλας.

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Την αποχαιρέτησαν με λόγους τους ανάμεσα σε άλλους ο κ. Καραγιώργης, και γιος της Νικόλας.

«Αποχαιρετάμε μια μεγάλη κυρία του θεάτρου, μια δυναμική και δημιουργική γυναίκα, έναν υπέροχο άνθρωπο, μια πολυαγαπημένη φίλη και συντρόφισσα που ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του λαού μας, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, δίπλα στον κάθε κατατρεγμένο, για την ειρήνη, την ευημερία του λαού μας και βεβαίως για την προώθηση του Πολιτισμού και των αξιών που πρέσβευε και η ίδια και το Κόμμα που εκπροσωπούσε» δήλωσε ο γγ του ΚΚΕ.

«Έφυγε μια σπουδαία φίλη», είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η Άννα Φόνσου. «Αξέχαστο θα μου μείνει ένα ταξίδι μας στη Μάνη με τον άντρα της, Τίτο Βανδή, και τον Χαρίλαο Φλωράκη. Η Μπέτυ Βαλάση εκτός από σπουδαία ηθοποιός που ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους ήταν και ένας άνθρωπος με θάρρος που δεν κρυβόταν κι ούτε φοβόταν. Πίστευε στο ΚΚΕ και το υποστήριξε ως το τέλος της ζωής της. Ποτέ δεν είπε κακιά κουβέντα για κανέναν. Είχε το θάρρος να προτείνει στους παραγωγούς της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς να ερμηνεύσει εκείνη τη “Λωξάντρα” και δικαιώθηκε», προσέθεσε η κα Φόνσου.

Η Μπέτυ Βαλάση που αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της φιλοξενούνταν τα τελευταία 4,5 χρόνια της ζωής της στο ”Σπίτι του Αγωνιστή”.