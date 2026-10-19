Η Κάιλι Τζένερ αποθεώθηκε στην πασαρέλα της Victoria’s Secret

Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στα Sony Pictures Studios στο Κάλβερ Σίτι του Λος Άντζελες.

Από την πρώτη σειρά του σόου δεν έλειπαν οι πιο κοντινοί της άνθρωποι ο σύντροφός της και τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), καθώς και η μητέρα της Κρις Τζένερ (Kris Jenner).

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Η 29χρονη επιχειρηματίας εμφανίστηκε με το Fantasy Bra, μια από τις πιο θρυλικές δημιουργίες του μπραντ η οποία επέστρεψε στην πασαρέλα έπειτα από οκτώ χρόνια και έγινε το πρώτο πρόσωπο που το παρουσίασε εκτός των επίσημων «Αγγέλων» της Victoria’s Secret.

Το πολύτιμο εσώρουχο-κόσμημα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας Jacob & Co. Η αξία του εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια και ζυγίζει περίπου τέσσερα κιλά, σύμφωνα με τη Daily Mail. Αποτελείται από 4.410 φυσικά διαμάντια, με επίκεντρο ένα σπάνιο κίτρινο διαμάντι αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Για την κατασκευή του απαιτήθηκαν περισσότερες από 1.000 ώρες εργασίας από 15 εξειδικευμένους τεχνίτες, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο Fantasy Bra στην ιστορία του διάσημου οίκου εσωρούχων.

Η Κάιλι ολοκλήρωσε την εμφάνισή της συνδυάζοντας το με μια διάφανη μίνι φούστα, ψηλοτάκουνα mules και τα χαρακτηριστικά λευκά φτερά.

Σημειώνεται ότι το πρώτο Fantasy Bra αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων παρουσίασε η Κλαούντια Σίφερ (Claudia Schiffer) το 1996, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας του μπραντ.

Η μητέρα της Κάιλι, Κρις Τζένερ, εξέφρασε την υπερηφάνειά της με μια ανάρτηση στο Instagram αμέσως μετά την επίδειξη:

«Κορίτσι μου, άγγελέ μου! Είμαι τόσο περήφανη για σένα», έγραψε στη λεζάντα.

Το φετινό σόου άνοιξε η Μπέλα Χαντίντ (Bella Hadid), η οποία εντυπωσίασε φορώντας ένα πράσινο σύνολο εσωρούχων με μίνι φούστα, ενώ τα επιβλητικά φτερά της παρέπεμπαν σε κλαδιά καλυμμένα με ανθισμένα λουλούδια.

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Ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι Τζίτζι Χαντίντ (Gigi Hadid), Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel), Αλεσάντρα Αμπρόζιο (Alessandra Ambrosio), Αντριάνα Λίμα (Adriana Lima), Έλσα Χοσκ (Elsa Hosk) και ‘Ασλεϊ Γκράχαμ (Ashley Graham). Το λαμπερό σόου πλαισίωσαν μουσικά οι Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney, καθώς και το συγκρότημα KATSEYE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ