Φονική κακοκαιρία με δύο νεκρούς σε Γλυφάδα και Άστρος – Μετρά τις πληγές της η Αττική, δρόμοι “ποτάμια” και εικόνες καταστροφής (βίντεο)

Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, με τα έντονα φαινόμενα να αφήνουν πίσω τους δύο νεκρούς σε Αττική και παράλιο Άστρος.

Από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 21/1, καταγράφηκαν μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 21:00, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, η οποία ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος απο χθες Τετάρτη και ώρα 07:30 έως σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, έλαβε 910 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων και συγκεκριμένα:

– 318 αντλήσεις υδάτων

– 32 κοπές δέντρων,

– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 10 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Την ίδια ώρα, στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και σχεδόν καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία για ώρες.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στου Ρέντη, όπου οι δρόμοι γύρω από την Κεντρική Αγορά μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

Ειδικότερα, το μήνυμα ανέφερε: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νωρίτερα, μήνυμα για απομάκρυνση είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Λιμενικός χτυπήθηκε από ισχυρό κύμα

Επιπλέον, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου λιμενικός, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του Τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο και Εύβοια

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm .

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής καθώς σε περιοχές όπως περιοχή Παπάγου, Βύρωνας, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αμπελόκηπους, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Για ιστορικό ποσό βροχής που έπεσε στην Αττική, έκανε λόγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Όπως ανέφερε, τα ποσά νερού που έχουν πέσει σήμερα πλησιάζουν ρεκόρ 65 ετών, καθώς ανά περιοχές ξεπέρασαν τους 150 τόνους ανά στρέμμα.

Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη 22-01-2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

