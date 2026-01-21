Άστρος Κυνουρίας: Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER με τη στιγμή της φονικής παράσυρσης του 51χρονου λιμενικού

To DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη στιγμή που ο 51χρονος λιμενικός παρασύρεται από ένα ισχυρό κύμα και χάνει τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο 51χρονος Α.Α. παρασύρεται από το ισχυρό κύμα που δημιούργησε η κακοκαιρία και πέφτει στη θάλασσα στην προσπάθεια του να δέσει ένα σκάφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Δείτε το βίντεο του DEBATER

Γιώργος Βάλλης: Ο Ανδρέας έχασε τη ζωή του εκτελώντας το καθήκον του

O Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης μιλώντας στο DEBATER αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν στο σημείο και στον θάνατο του 51χρονου. Αυτός είναι ο άτυχος 51χρονος λιμενικός

«Σήμερα θρηνεί η οικογένεια των ναυτικών και του Λιμενικού Σώματος. Θρηνεί για έναν άνθρωπο, τον Ανδρέα, 51 ετών, από το Άστρος Κυνουρίας.

Έναν λιμενικό που με αυτοθυσία, μαζί με τους συναδέλφους του, έσπευσε να προστατεύσει και να σώσει τον κόσμο που βρισκόταν στο λιμάνι, βλέποντας τη σφοδρή θαλασσοταραχή και τα επικίνδυνα κύματα. Στη συνέχεια, προσπάθησε να διασώσει και ξένες περιουσίες.

Ένα κύμα τον παρέσυρε στη θάλασσα. Ο Ανδρέας έχασε τη ζωή του εκτελώντας το καθήκον του, προσπαθώντας να σώσει συνανθρώπους του και να προστατεύσει περιουσίες τρίτων.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Ας αποτελέσει η θυσία του υπενθύμιση για όλους μας: να δείχνουμε μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα, ώστε να μη θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων που καθημερινά στέκονται στην πρώτη γραμμή» ανέφερε.

Άστρος Κυνουρίας: Το χρονικό της τραγωδίας

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 51χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.