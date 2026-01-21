Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Τραγωδία στη Γλυφάδα – Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή της από την κακοκαιρία

Τραγωδία στη Γλυφάδα – Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:40

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γλυφάδα το βράδυ της Τετάρτης 21/1 καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από την κακοκαιρία που σαρώνει την Αττική.

Συγκεκριμένα, το πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων από την περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η άτυχη γυναίκα που φαίνεται να είναι περίπου 35 ετών παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο όπου άφησε την τελευταία της πνοή στην οδό Κυρίλλου Μεθόδιου.

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και την παρέλαβε η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέροντας την στο Ασκληπείο Βούλας.

