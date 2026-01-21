Τραγωδία στη Γλυφάδα – Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και καταπλακώθηκε από αυτοκίνητο

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γλυφάδα το βράδυ της Τετάρτης 21/1 καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από την κακοκαιρία που σαρώνει την Αττική.

Συγκεκριμένα, το πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων από την περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

SOS SOS SOS 🆘 ⛔️⛔️⛔️



⚠️ Δύσκολη η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα.



Παράκληση, όχι άσκοπες μετακινήσεις.



video πηγή Περσέας πεντελικού pic.twitter.com/5w7Fbw117L— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η άτυχη γυναίκα που φαίνεται να είναι περίπου 35 ετών παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο όπου άφησε την τελευταία της πνοή στην οδό Κυρίλλου Μεθόδιου.

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και την παρέλαβε η κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ μεταφέροντας την στο Ασκληπείο Βούλας.