Φίλιππος Καμπούρης: Δεκάδες τραγουδιστές εργάζονταν σε μαγαζιά του – Αδαμαντίδης, Στανίση, Χριστοδουλόπουλος ανάμεσα τους

Δεκάδες είναι οι τραγουδιστές που απασχολούσε ο Φίλιππος Καμπούρης σε νυχτερινά κέντρα, με την λίστα να περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Στανίση, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Θάνος Πετρέλης, ο Πέτρος Ίμβριος, ο Πάνος Καλίδης και η Αγγελική Ηλιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των τραγουδιστών που κλήθηκαν να καταθέσουν για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης και ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

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Ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Ζαφείρης Μελάς, μιλώντας στο DEBATER, ανέφεραν ότι η συνεργασία τους με τον Φίλιππο Καμπούρη ήταν άψογη κι ότι τους πλήρωνε στην ώρα τους.

Αμφότεροι τον περιέγραψαν ως καλό παιδί, μεταφέροντας την εικόνα που είχαν σχηματίσει μέσα από την προσωπική επαγγελματική επαφή τους μαζί του.

Οι αναφορές των δύο τραγουδιστών αφορούν τη συμπεριφορά του απέναντί τους και την καταβολή των αμοιβών τους. Δεν αποτελούν τοποθέτηση για τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ή για τις πράξεις που εξετάζονται στη δικογραφία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης για φερόμενη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές. Οι ευθύνες κάθε εμπλεκομένου θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους.