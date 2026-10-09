Φίλιππος Καμπούρης: Από την trash TV και τα νυχτερινά κέντρα στην ηγεσία του ΛΑΟΣ – Η διαδρομή μέχρι τη σύλληψη

Τηλεοπτικός παρουσιαστής, επιχειρηματίας στη νυχτερινή διασκέδαση, περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ο Φίλιππος Καμπούρης έγινε γνωστός μέσα από εκπομπές με εκκεντρικούς καλεσμένους και επεισοδιακές αντιπαραθέσεις, πριν περάσει στις εκλογικές αναμετρήσεις και στην ηγεσία ενός κόμματος. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για την υπόθεση των εταιρειών που, σύμφωνα με τις Αρχές, ζημίωσαν το Δημόσιο κατά περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Γεννημένος στον Πειραιά στις 26 Ιουνίου 1981, ο 45χρονος ανέπτυξε τη δημόσια παρουσία του μέσα από την τηλεόραση. Η διαδρομή του συνδέθηκε με το Alter, το Extra 3 και το Τηλεάστυ, αλλά και με πρόσωπα που έγιναν αναγνωρίσιμα μέσα από τη λεγόμενη trash TV.

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Από το «TV Hello» στο «Made in Greece»

Στο Alter συμμετείχε στο «TV Hello», ενώ στο Extra 3 παρουσίασε το «Made in Greece» και το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες». Στην τηλεοπτική του πορεία περιλαμβάνεται επίσης η εκπομπή «Στη φόρα» στο ART.

Το «Made in Greece», που εμφανίστηκε το 2006, συνδύαζε θέματα επικαιρότητας και lifestyle με τηλεφωνικές παρεμβάσεις, εκκεντρικούς καλεσμένους και συζητήσεις που συχνά κατέληγαν σε έντονους καβγάδες.

Στις εκπομπές του εμφανίστηκαν ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο αποκαλούμενος «Εθνικός Σταρ», ο Γιώργος Ταμπάκης και ο Γιάννης Κουλάκης, γνωστός ως «Κωλοτούμπας».

Αρκετά από τα τηλεοπτικά αυτά στιγμιότυπα συνέχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για χρόνια, διατηρώντας την αναγνωρισιμότητα του παρουσιαστή ακόμη και μετά την προβολή τους.

Η δραστηριότητα στη νύχτα και οι μαρτυρίες στο DEBATER

Παράλληλα με την τηλεόραση, ο Φίλιππος Καμπούρης δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, συνεργαζόμενος με τραγουδιστές σε καταστήματα με ζωντανό πρόγραμμα.

Δύο από αυτούς, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Ζαφείρης Μελάς, μίλησαν στο DEBATER για τη συνεργασία τους μαζί του, μεταφέροντας θετικές προσωπικές εμπειρίες.

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Οι δύο τραγουδιστές ανέφεραν ότι είχαν άψογη συνεργασία και ότι ο Καμπούρης κατέβαλλε εγκαίρως τις αμοιβές τους. Τον περιέγραψαν επίσης ως καλό παιδί.

Οι αναφορές τους αφορούν την επαγγελματική σχέση που είχαν οι ίδιοι μαζί του. Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και οι πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

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Οι κάλπες πριν από την προεδρία του ΛΑΟΣ

Η πολιτική του δραστηριότητα περιλαμβάνει διαδοχικές υποψηφιότητες στην αυτοδιοίκηση, στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές.

Το 2019 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου–Δραπετσώνας. Το 2023 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές με την Ελληνική Λύση, χωρίς να εκλεγεί.

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Την ίδια χρονιά διεκδίκησε την Περιφέρεια Αττικής με τον συνδυασμό «Μάχη για την Αττική» και εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος.

Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, η δημόσια παρουσία του απέκτησε διαφορετικό περιεχόμενο: από τα τηλεοπτικά πάνελ και τις ψυχαγωγικές εκπομπές πέρασε στην αυτοδιοίκηση και στη διεκδίκηση κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

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Η ανάληψη της ηγεσίας του ΛΑΟΣ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2023, ο Φίλιππος Καμπούρης εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, στο συνέδριο του κόμματος στην Αθήνα.

Ανέλαβε την ηγεσία του ΛΑΟΣ επιδιώκοντας την επαναφορά του στην πολιτική επικαιρότητα και τη συσπείρωση ψηφοφόρων του λεγόμενου πατριωτικού χώρου.

Το 2024 συμμετείχε στις ευρωεκλογές με το ΛΑΟΣ, χωρίς να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρέμεινε, ωστόσο, επικεφαλής του κόμματος και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής.

Η σύλληψη και η υπόθεση των 29 εταιρειών

Στις 6 Οκτωβρίου 2026, ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για φερόμενη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 11. Στον Καμπούρη και στη σύζυγό του αποδίδεται, κατά την κατηγορία, αρχηγικός ρόλος.

Η αστυνομική έρευνα περιγράφει ένα δίκτυο 29 εταιρειών και μεταφορά ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε «αχυρανθρώπους», με δραστηριότητα στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η φερόμενη δράση ανάγεται τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013, ενώ η συνολική ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ.

Τι απαντά η υπεράσπισή του

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας, οι οποίοι δηλώνουν ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι.

Ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι η ύπαρξη οφειλών προς τον ΕΦΚΑ δεν συνιστά από μόνη της απάτη. Ο Γιάννης Γλύκας έκανε λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης εξετάζονται στη δικαστική διαδικασία. Δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση για την υπόθεση και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.