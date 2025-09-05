Φαράγγι του Βίκου: Τραγικό τέλος για την Ολλανδή τουρίστρια – Βρέθηκε νεκρή με drones

Νεκρή εντοπίστηκε ο τουρίστρια από την Ολλανδία σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων, κάτω από τη θέση Μπελόη στο φαράγγι του Βίκου στο Ζαγόρι. Σημειώνεται ότι η γυναίκα αναζητούνταν από χθες.

Από νωρίς το πρωί, ομάδα Drone της πυροσβεστικής ερευνούσε την περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και βραχώδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σύζυγος της ζήτησε βοήθεια από το 112

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ξεκίνησαν από χθες το μεσημέρι, όταν ο σύζυγός της ζήτησε βοήθεια από το 112 και δήλωσε την εξαφάνιση της.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο. Χθες επισκέφθηκαν την Μπελόη και όπως είπε ο σύζυγος, έχασε από τα μάτια του την 65χρονη γυναίκα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο.

Τώρα αναμένεται να κατέβει στη χαράδρα η 5η ΕΜΑΚ για να ανασύρει το πτώμα της άτυχης τουρίστριας.