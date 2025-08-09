Φαράγγι της Σαμαριάς: Επιχείρηση διάσωσης 55χρονου τραυματία – Είχε εντοπίσει την σορό Γερμανού τουρίστα

Επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ενός μελισσοκόμου που βρισκόταν σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, βρίσκεται σε εξέλιξη από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τον ίδιο, όταν έπεσε από ύψος και χτύπησε, στην προσπάθεια του, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, να οδηγήσει το ζώο που έχει μαζί του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου και αυτή την ώρα η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες ο μελισσοκομος αν και έχει χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματος του, είναι σε θέση επικοινωνίας και επαφής για συνεργασία με τους διασώστες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για γνωστό μελισσοκόμο της περιοχής, ο οποίος μάλιστα είχε εντοπίσει τη σορό του 21χρονου Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς τον περασμένο Μάρτιο. Ο 55χρόνος φέρεται να γύριζε από τα μελίσσια του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς, όταν ξαφνικά έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Ο 55χρονος, κατά το ίδιο δημοσίευμα, έχει χτυπήσει στα πλευρά, τη μέση και το κεφάλι.