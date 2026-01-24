Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τεράστιο φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα σε παραλία στο Αλιβέρι

Οι εικόνες από την επιχείρηση

Εύβοια: Τεράστιο φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα σε παραλία στο Αλιβέρι
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το Σάββατο 24/1 όταν ένα φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην παραθαλάσσια περιοχή Ρίφι, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Μάλιστα, αυτό οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας, στο evima.gr ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Αποστόλου, «οι εθελοντές ενημερώθηκαν από πολίτες για την ύπαρξη φιδιού που είχε βγει από τη θάλασσα στο Ρίφι, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων».

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και, σε συνεργασία μαζί τους, το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ