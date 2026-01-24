Εύβοια: Τεράστιο φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα σε παραλία στο Αλιβέρι

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το Σάββατο 24/1 όταν ένα φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην παραθαλάσσια περιοχή Ρίφι, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Μάλιστα, αυτό οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312.

Μιλώντας, στο evima.gr ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Αποστόλου, «οι εθελοντές ενημερώθηκαν από πολίτες για την ύπαρξη φιδιού που είχε βγει από τη θάλασσα στο Ρίφι, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων».

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και, σε συνεργασία μαζί τους, το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια.