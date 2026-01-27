Εύβοια: Νεκρή στο σπίτι της μια 41χρονη – Τι εξετάζουν οι Αρχές
Την εντόπισαν τα συγγενικά της πρόσωπα
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Ψαχνών Εύβοιας καθώς μια 41χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Evima την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της τα συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία και ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές.
Το ΕΚΑΒ βρέθηκε άμεσα στο σημείο αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και έτσι διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
