Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο – Τρεις τραυματίες

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Εύβοια: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο – Τρεις τραυματίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12.02) στα Κόσκινα του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα που μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου. Οι δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρύτερα τραύματα, ενώ ο τρίτος έχει τραυματιστεί σοβαρότερα.

Δείτε εικόνα από το σημείο

