Πειραιάς: Συνελήφθη 43χρονος στο λιμάνι για διακίνηση ναρκωτικών – Μετέφερε πάνω από ένα κιλό κάνναβης

Νέο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν στελέχη του Λιμενικού στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, προχωρώντας στη σύλληψη 43χρονου Αλβανού υπηκόου και στην κατάσχεση ποσότητες ενός και πλέον κιλού ακατέργαστης κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων που πραγματοποιούνται στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά για την πρόληψη και καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο. Με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, εντοπίστηκε στην κατοχή του 43χρονου αεροστεγώς κλεισμένη συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων.

Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του συλληφθέντος στην Πάρο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 20 δισκία λοραζεπάμης χωρίς ιατρική συνταγή, 86,6 γραμμάρια άγνωστης λευκής κρυσταλλικής ουσίας, και ακόμη 20 δισκία άγνωστης χημικής προέλευσης, καθώς και διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.