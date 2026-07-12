Εύβοια: Αγριογούρουνα παρέσυραν οδηγό μηχανής – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή άγριων ζώων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11.07) στην Εύβοια, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη παρουσία αγριογούρουνων στο οδικό δίκτυο της επαρχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου evia online, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες, εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

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Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοπάδι αγριογούρουνων έκλεισε τον δρόμο και παρέσυρε έναν αναβάτη δικύκλου, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Λόγω της σοβαρότητας των καταγμάτων, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν την τελική διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες.