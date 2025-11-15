Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Συνελήφθησαν 6 ανήλικα κορίτσια – Χτύπησαν δυο συνομήλικές τους σε πυλωτή οικοδομής

Δυο κορίτσια βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις με κινητά τηλέφωνα

Εύοσμος: Συνελήφθησαν 6 ανήλικα κορίτσια – Χτύπησαν δυο συνομήλικές τους σε πυλωτή οικοδομής
DEBATER NEWSROOM

Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής 14/11 στον Εύοσμο όταν έξι ανήλικα κορίτσια επιτέθηκαν σε δυο συνομήλικές τους.

Συγκεκριμένα, τις προσέγγισαν σε πάρκο στην περιοχή και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τις επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, δύο (2) εξ’ αυτών βιντεοσκοπούσαν τις ανωτέρω πράξεις με κινητά τηλέφωνα, ενώ μία (1) δράστιδα αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από μία παθούσα.

Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν και έξι (6) γονείς των νεαρών δράστιδων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ