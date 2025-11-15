Εύοσμος: Συνελήφθησαν 6 ανήλικα κορίτσια – Χτύπησαν δυο συνομήλικές τους σε πυλωτή οικοδομής
Δυο κορίτσια βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις με κινητά τηλέφωνα
Τρόμος επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής 14/11 στον Εύοσμο όταν έξι ανήλικα κορίτσια επιτέθηκαν σε δυο συνομήλικές τους.
Συγκεκριμένα, τις προσέγγισαν σε πάρκο στην περιοχή και αφού τις οδήγησαν σε πυλωτή οικοδομής, τις επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ παράλληλα τις εξύβριζαν.
Επιπλέον, δύο (2) εξ’ αυτών βιντεοσκοπούσαν τις ανωτέρω πράξεις με κινητά τηλέφωνα, ενώ μία (1) δράστιδα αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο από μία παθούσα.
Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν και έξι (6) γονείς των νεαρών δράστιδων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.
