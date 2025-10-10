Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: 31χρονος Ουκρανός εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα και δεμένος με tie wrap

Ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών βρέθηκε άγρια δολοφονημένος και δεμένος με tie wrap στα χέρια στο εσωτερικό διαμερίσματος επί της οδού Σαράφη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα ουκρανικής καταγωγής που δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Δίπλα του εντοπίστηκε ένας 48χρονος ομοεθνής του που είχε δεχθεί κι αυτός άγρια χτυπήματα, αλλά κατάφερε να σωθεί.

Μάλιστα ο 48χρονος κατάφερε να λυθεί και κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ ο 48χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι έρευνες των Αρχών για το περιστατικό είναι σε εξέλιξη.