Εξάρχεια: Συνελήφθη 32χρονος που διακινούσε ναρκωτικά (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Στη σύλληψη ενός 32χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και Ομάδας ΔΡΑΣΗ.

Μετά από διερεύνηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων αναφορικά άτομο που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή των Εξαρχείων, ταυτοποιήθηκε ο 32χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών να κινείται με μοτοσυκλέτα στην περιοχή των Εξαρχείων και κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του δύο νάιλον συσκευασίες περιέχουσες μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των -195- ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε υπό ανέγερση οικοδομή που χρησιμοποιούσε ως προσωρινή κατοικία και αποθήκευε της ναρκωτικές ουσίες, στο πλαίσιο της οποίας, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-208- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -1- κιλό και -8- γραμμ. κάνναβης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές,

-3- αναδιπλούμενα μαχαίρια,

το χρηματικό ποσό των -8.040- ευρώ,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

-8- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.