Εξάρχεια: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καταστήματος – Ένας τραυματίας, συνελήφθη ο οδηγός

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας (23.03) στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Σόλωνος, στα Εξάρχεια, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε καφετέρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας διανομέας που βρισκόταν στο σημείο, ενώ ο οδηγός του ΙΧ δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.