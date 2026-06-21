Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Σεξουαλικά κίνητρα “βλέπουν” οι Αρχές – Επιμένει στην αθωότητά του ο 43χρονος

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, με τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της να παραμένει υπό κράτηση, μετά την σύλληψή του για ναρκωτικά.

Ο άνδρας συνεχίζει να αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, επιμένοντας πως είναι αθώος, παρά τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του.

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Ο 43χρονος έχει δώσει ήδη αρκετές φορές κατάθεση στις αρχές για την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιού του και ανήκουν στην Σταυρούλα Λεβεντάκη, τον τοποθέτησαν κατευθείαν στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνισή της.

Κρίσιμες απαντήσεις αναμένονται και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για το αυτοκίνητό του. Εντός του οχήματος βρέθηκαν επίσης ίχνη αίματος με τις αρχές να υποψιάζονται πως επίσης ανήκουν στην Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Πλέον, θεωρείται θέμα χρόνου να βγει νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, αυτή τη φορά για ανθρωποκτονία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ειδικά σε διάφορα σημεία στα Χανιά, που σχετίζονται με τον 43χρονο, μήπως και βρεθεί εκεί η σορός της 45χρονης.

Τα σεξουαλικά κίνητρα

Πληροφορίες του ΜΕGA, αναφέρουν πως οι αστυνομικοί «βλέπουν» σεξουαλικά κίνητρα πίσω από την υπόθεση της εξαφάνισης της γυναίκας.

Ενδέχεται δηλαδή, ο δράστης του εγκλήματος να προσπάθησε να πλησιάσει την γυναίκα ερωτικά, η κατάσταση να ξέφυγε και να οδηγήθηκε στη δολοφονία της.

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Μάλιστα, το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του ενοικιαστή, αν όντως ανήκει στην άτυχη γυναίκα, δείχνει ότι την μετέφερε μάλλον άμεσα μετά το έγκλημα, προσπαθώντας να ξεφορτωθεί τη σορό της.

Πιθανολογείται ότι την τύλιξε με ρούχα και κάπου την πέταξε ή την έθαψε.

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Οι αντιφάσεις για το ραντεβού

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες, τοποθέτησαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο ως τον νούμερο ένα ύποπτο για την εξαφάνιση, μετά από συγκεκριμένα- κρίσιμα στοιχεία που συνέλλεξαν.

Το γεγονός πως ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την 45χρονη αλλά και το ότι λίγες ημέρες μετά την τελευταία του κατάθεση εξαφανίστηκε από προσώπου γης -λέγοντας μετέπειτα ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του-, προκάλεσε υποψίες.

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Από τη πρώτη στιγμή που κατέθεσε στις αρχές, φέρεται να μην έπεισε με τα λεγόμενά του. Έτσι, μετά τη δεύτερη κατάθεσή του, οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο σπίτι του βρίσκοντας της κηλίδες αίματος.

Στη συνέχεια κλήθηκε για νέα κατάθεση και λίγο μετά εξαφανίστηκε.

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Από την πρώτη στιγμή έπεφτε σε αντιφάσεις σχετικά με το ραντεβού που είχαν δώσει με την Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ήταν 29 Μαΐου η ημερομηνία της συνάντησης, ενώ από καταθέσεις και μαρτυρίες είναι γνωστό ότι το ραντεβού έγινε την επόμενη ημέρα στις 16:45.

Στις 17.00 μάλιστα, σύμφωνα του MEGA, το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη απενεργοποιήθηκε, ενώ τότε ήταν και η τελευταία της σύνδεση της στα social media.