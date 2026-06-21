Φωτιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι – Στην “μάχη” κι ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου στη θέση Σκαλωσιά, στο Λουτράκι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 21, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς.