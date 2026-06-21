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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι – Στην “μάχη” κι ένα ελικόπτερο

Στη θέση Σκαλωσιά

Φωτιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι – Στην “μάχη” κι ένα ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:42

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου στη θέση Σκαλωσιά, στο Λουτράκι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς.

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