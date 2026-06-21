Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σορός ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)
Στην περιοχή της παλιάς λαχαναγοράς
Η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην οδό Διός, στην περιοχή της παλιάς λαχαναγοράς στη Θεσσαλονίκη.
Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 7 το πρωί ενώ επί τόπου έφτασαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η φωτιά έχει σβήσει ενώ δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια.
πηγή στην Google
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