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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σορός ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Στην περιοχή της παλιάς λαχαναγοράς

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σορός ηλικιωμένου μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:51

Η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην οδό Διός, στην περιοχή της παλιάς λαχαναγοράς στη Θεσσαλονίκη.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 7 το πρωί ενώ επί τόπου έφτασαν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η φωτιά έχει σβήσει ενώ δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια.

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