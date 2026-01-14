Εξαφάνιση Λόρας: «Ήθελε καιρό να φύγει» λέει φίλη της από την Πάτρα (Βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες για την 16χρονη που έφυγε από την Πάτρα και όπως όλα δείχνουν η ανήλικη βρίσκεται στην Αθήνα και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η 16χρονη Λόρα, όπως δείχνουν τα στοιχεία και οι μαρτυρίες, φαίνεται να το έσκασε από την οικογένεια της στην Πάτρα και βρέθηκε στην Αθήνα. Μάρτυρες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό την τοποθετούν στην περιοχή του Ζωγράφου.

Στην εκπομπή Live News μίλησε μία φίλη της Λόρας στην Ελλάδα, με την οποία γνωρίζονται εδώ και 2-3 χρόνια, και είπε ότι η 16χρονη πιεζόταν πολύ στο σπίτι της.

«Δεν μου είχε πει ποτέ για σωματική βία αλλά για ψυχολογική σίγουρα», είπε η κοπέλα και τόνισε ότι η Λόρα ήθελε να φύγει.

Η φίλη της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι υπήρχαν τιμωρίες σχεδόν για το παραμικρό και τόνισε πως η 16χρονη της έλεγε συνεχώς ότι δεν άντεχε άλλο και ήθελε να φύγει.

Επιπλέον, η φίλη της σημείωσε ότι τον χειμώνα η κοπέλα δεν έβγαινε από το σπίτι, καθώς οι γονείς της δεν την άφηναν, και πρόσθεσε πως είχε πολύ καιρό να συζητήσει μαζί της, ιδιαίτερα για προσωπικά θέματα.

Στο σχολείο όπως είπε δεν ήταν καλή μαθήτρια καθώς δεν γνώριζε τη γλώσσα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων οι γονείς της την άφηναν για αρκετό καιρό μόνη στο σπίτι, ακόμη και δύο μήνες τα καλοκαίρια και έφευγαν για Γερμανία.