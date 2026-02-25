Έβρος: Παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των πλημμυρικών φαινομένων – Εκατοντάδες στρέμματα «βυθισμένα» στο νερό

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο νομός Έβρου, καθώς τα νερά του ποταμού, λόγω υπερχείλισης και σπασμένων αναχωμάτων, έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια των κατοίκων.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται σε Σουφλί, Λάβαρα, Μάνδρα, Φέρες, Τυχερό, Διδυμότειχο και Ορεστιάδα, με χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού να κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία μέσω του παραπόταμου Άρδα.

Σύμφωνα με μετρήσεις, στον Έβρο πέφτουν περίπου 1.600 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο, με περιοχές όπως Σουφλί, Τυχερό και Πετάλο να βρίσκονται ήδη κάτω από το νερό ή να απειλούνται άμεσα. Στο Διδυμότειχο, μεγάλες εκτάσεις κοντά στο ανάχωμα έχουν πλημμυρίσει από τα νερά του Ερυθροπόταμου.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει κηρύξει την περιοχή σε κόκκινο συναγερμό έως την Παρασκευή, ενώ προειδοποιητικά μηνύματα 112 στάλθηκαν τα ξημερώματα, καλώντας τους κατοίκους σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το ύψος του νερού σε μερικά σημεία ξεπερνά τα έξι μέτρα, με κατοίκους και αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Στον σταθμό μέτρησης του Πυθίου παρατηρείται σταδιακή πτώση της στάθμης, καθώς στη Βουλγαρία και στην περιοχή της Αδριανούπολης στην Τουρκία έχουν σπάσει ανάχωματα, εκτονώνοντας τα νερά.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε περιοχές του βόρειου Έβρου που επλήγησαν από τις πλημμύρες και ενημερώθηκε για την κατάσταση από τον περιφερειάρχη Χριστόδουλος Τοψίδης και τους δημάρχους των πληγέντων περιοχών.

Στη συνάντηση, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε έργα υποδομής ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) του Έβρου, με στόχο τη διασφάλιση επάρκειας νερού το καλοκαίρι και την ανεξαρτησία της περιοχής από τις ροές του ποταμού και τις διεθνείς συμφωνίες, χωρίς όμως να καλύπτουν αποκλειστικά την προστασία από πλημμύρες.

Μιλώντας νωρίτερα στο DEBATER, ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος ανέφερε πως “έρχονταν πολλές ποσότητες νερού. Όλο το βράδυ ήμασταν στο πόδι.

Το προστατευτικό ανάχωμα που είχαμε κάνει πρόσφατα για την προστασία του οικισμού των Ναβάρων έφτασε στο όριο του, υπερχείλισε. Έπρεπε όλοι οι κάτοικοι να είναι σε εγρήγορση και ξύπνιοι. Γύρω στους 600 κατοίκους. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση”.