Έτσι δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε οχήματα, έκανε απάτες και πλαστογραφήσεις – Το ποινικό παρελθόν των μελών

Έκλεβαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες κατά παραγγελία, παραχάρασσαν τον αριθμό πλαισίου των οχημάτων και τα αναρτούσαν προς πώληση μέσω ιστοσελίδων, ως εισαγόμενα από χώρες του εξωτερικού.

Σε πολλές περιπτώσεις, όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης κατά ζωής και ιδιοκτησίας, τα μέλη της σπείρας, αφαιρούσαν ανταλλακτικά από τα κλεμμένα οχήματα, τα οποία στην συνέχεια πουλούσαν, ως καινούρια και γνήσια, σε ανυποψίαστους πελάτες.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 73 κλοπές οχημάτων, εντοπίστηκαν 36 αυτοκίνητα που θα επιστραφούν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ ακόμη 25 αυτοκίνητα θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί η νομιμότητα τους. Τα κέρδη των 8 μελών της σπείρας, ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Το κόλπο με τα εισαγόμενα και η εταιρία στον Ασπρόπυργο

«Εγκέφαλος» των απατεώνων, είναι ένας άνδρας ηλικίας 41 ετών που «στρατολόγησε» την επιχειρησιακή ομάδα, σύμφωνα με τις αρχές. Κατασκεύαζε πλαστά τιμολόγια αγοράς συγκεκριμένων τύπων και χρώματος οχημάτων και άδειες κυκλοφορίες από χώρες του εξωτερικού και ταξινομούσε τα οχήματα. Στην συνέχεια, έδινε εντολή στα μέλη της εγκληματικής ομάδας, να αφαιρέσουν αυτοκίνητο του ίδιου τύπου, προκειμένου να μοιάζει νομιμοφανής η διαδικασία κατά την διάρκεια της πώλησης του οχήματος, στον υποψήφιο πελάτη.

Είχε μάλιστα ιδρύσει μια μονοπρόσωπη εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων, «φάντασμα» στην θέση «Άγιος Γεώργιος» Ασπροπύργου, εμφανίζοντας ως «μπροστινό» έναν 47χρονο, που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης.

Καθοριστικής σημασίας για τη δράση της σπείρας, ήταν ο ρόλος που είχαν δυο άτομα που διατηρούσαν αυτοσχέδια διαλυτήρια οχημάτων σε Σπάτα και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Τα δυο αυτά άτομα ήταν οι παραλήπτες των κλεμμένων αυτοκινήτων, οι οποίοι τα αποθήκευαν και εν συνεχεία τα αποσυναρμολογούσαν και παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου. Το κύκλωμα διέθετε και οδηγό που παραλάμβανε τα οχήματα με κλειστό βαν από τα διαλυτήρια και τα μετέφερε στους τελικούς αποδέκτες τους.

Οι «προσεκτικοί» κλέφτες και η αδυναμία σε συγκεκριμένα οχήματα

Η επιχειρησιακή ομάδα που αναλάμβανε τις κλοπές των οχημάτων, αποτελούνταν από πέντε άτομα τα οποία ενεργούσαν με ιδιαίτερη προσοχή. Αφαιρούσαν τα κατά παραγγελία οχήματα κυρίως τα ξημερώματα και τα μετέφεραν σε κοντινά σημεία από αυτά που τα είχαν οι ιδιοκτήτες τους. Στην συνέχεια τοποθετούσαν σε αυτά πλαστές πινακίδες και τα μετέφεραν στα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Η σπείρα είχε «αδυναμία», σε αυτοκίνητα μάρκας Toyota, Nissan και Citroen και μοτοσυκλέτες, Yamaha, Kawasaki και BMW.

Το ποινικό παρελθόν των μελών

Όλοι οι συλληφθέντες από την επιχείρηση των αστυνομικών, είχαν απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν για έκνομες ενέργειες. Ο φερόμενος αρχηγός, είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και απάτες. Το «δεξί» του έχει απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, υπεξαίρεση και ακάλυπτες επιταγές, ενώ ο «αχυράνθρωπος» με την εταιρία αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, έχει κατηγορηθεί για απόπειρα βιασμού, πρόκληση σωματικών βλαβών και διακεκριμένες κλοπές. Ένα από τα μέλη της επιχειρησιακής ομάδας μάλιστα, είχε απασχολήσει για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας.