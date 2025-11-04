Εργασίες στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Αλλαγές στην κυκλοφορία την Τετάρτη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα σημειωθούν αύριο, Τετάρτη (05/11), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εργασιών.

Ειδικότερα, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, ανά λωρίδα εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.