Έρευνες του ελληνικού FBI σε κελιά στον Κορυδαλλό – Βρέθηκαν κινητά και μαχαίρι

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, έρευνες σε κελιά του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων, για -κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδιο μαχαίρι,

• 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου,

• 2 φορτιστές κινητού τηλεφώνου και

• 2 ζεύγη ακουστικά.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.