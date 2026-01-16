Ερέτρια: Βίντεο από τον ξυλοδαρμό του 16χρονου από συνομήλικους του

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ερέτριας από τον ξυλοδαρμό 16χρονου από 6 συνομήλικους του την περασμένη Τρίτη (13/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός περπατούσε με την κοπέλα του σε δρόμο της Ερέτριας όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα έξι ατόμων. Ο μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια καθώς είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του STAR, οι έξι ανήλικοι άρχισαν να καταδιώκουν με τα πατίνια τους τον 16χρονο. Του επιτέθηκαν και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν καθώς ο νεαρός φώναζε αιμόφυρτος για βοήθεια έχοντας σπασμένο σαγόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου στάθηκε το γεγονός οι έξι μαθητές του Γυμνασίου άρχισαν να ενοχλούν την κοπέλα του ανήλικου. Εκείνος τους ζήτησε τον λόγο και λίγες ώρες αργότερα, η ομάδα των έξι του έστησε καρτέρι.

Οι φίλοι του θύματος ειδοποίησαν την αστυνομία και συνελήφθησαν έξι ανήλικοι όπως και οι γονείς τους.

Οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».