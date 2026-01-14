Ερέτρια: Σύλληψη 6 ανηλίκων για ξυλοδαρμό 16χρονου – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο νεαρός με χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/1), αυτή τη φορά, σε σχολείο στην Ερέτρια.

Ειδικότερα, 6 ανήλικοι προσέγγισαν έναν 16χρονο και φέρεται πως ξεκίνησαν να τον χτυπούν με μανία σε πρόσωπο και σώμα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στη Χαλκίδα, αφού του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων της Αθήνας καθώς τα τραύματα στη γνάθο του χαρακτηρίζονται ως σοβαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανήλικοι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό με την αστυνομια να τους εντοπίζει και να συλλαμβάνει συνολικά 6 ανήλικους (ανάμεσά τους 2 αδέλφια) αλλά και 5 γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Οι 2 από αυτούς έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Οι αρχές εκτιμούν από αυτός ο ξυλοδαρμός συνδέεται με άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο που έγινε την ίδια ημέρα, έξω από σχολείο της Ερέτριας. Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.